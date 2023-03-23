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СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану

СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану Израиль может нанести удар по Ирану, если Тегеран превысит показатель 60% в обогащении урана.
В регионе
23 марта 2023 г. 03:16
СМИ: Израиль может нанести удар по Ирану

Израиль может нанести удар по Ирану, если Тегеран превысит показатель 60% в обогащении урана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Так, Израиль уведомил США и несколько европейских стран о том, что подобные действия со стороны Тегерана могут спровоцировать Тель-Авив на применение военной силы.

Портал со ссылкой на другого чиновника отмечает, что Иран осведомлен о позиции Израиля по этой теме.

В свою очередь 17 марта официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канани Чафи отверг обвинения со стороны Израиля и Германии в попытках получить ядерное оружие.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tehran uranı 60%-dən yuxarı zənginləşdirsə, İsrail İrana zərbələr endirəcək

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