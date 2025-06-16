СМИ: Израиль безуспешно атаковал аэропорт Тебриза

Израиль попытался атаковать аэропорт Тебриза в Иране, однако атака была отражена силами ПВО.

Израиль попытался атаковать аэропорт Тебриза в Иране, однако атака была отражена силами ПВО.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство NourNews.

По данным издания израильские ВВС попытались нанести удар по району, прилегающему к международному аэропорту Шахид Мадани в Тебризе: "Атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны".

По данным издания, на текущий момент обстановка в городе спокойная, ситуация полностью находится под контролем правоохранительных органов.

Гюльнар Махмудова