О нас

СМИ: Израиль безуспешно атаковал аэропорт Тебриза

СМИ: Израиль безуспешно атаковал аэропорт Тебриза Израиль попытался атаковать аэропорт Тебриза в Иране, однако атака была отражена силами ПВО.
В регионе
16 июня 2025 г. 17:37
СМИ: Израиль безуспешно атаковал аэропорт Тебриза

Израиль попытался атаковать аэропорт Тебриза в Иране, однако атака была отражена силами ПВО.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство NourNews.

По данным издания израильские ВВС попытались нанести удар по району, прилегающему к международному аэропорту Шахид Мадани в Тебризе: "Атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны".

По данным издания, на текущий момент обстановка в городе спокойная, ситуация полностью находится под контролем правоохранительных органов.

Гюльнар Махмудова

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Media: Israel's attack on Tabriz Airport unsuccessful

Экслюзивные новости

Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
Роланд Прайс: ВБ ведет переговоры на счет инвестиций в расширение Бакинского порта
12 июня 2025 г. 14:23
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi