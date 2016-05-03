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    СМИ: Из села Талыш 370 армян уехали в Армению

    Координатор общины: До 20-го апреля никто ничего не предпринимал для решения социальных и бытовых нужд талышцев

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ 90 cемей, проживавших в селе Талыш на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, переселились в Армению. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил координатор талышской общины Слава Баюнц.

    По его словам, для решения их проблем направлены письма в правительство.

    "До  20-го апреля  никто ничего не предпринимал для решения социальных и бытовых нужд талышцев. Нам нужен кров, пособия, нужно перевести в Армению пенсии, устроиться на работу. Они оставили в Талыше нажитое имущество, зачастую заложенное в банке под кредит на весенний сев", - сказал он. 

    Как отметил С. Баюнц, сейчас 12 семей живут у родственников  в Ереване, остальные – в различных марзах:  "Они согласны жить где угодно, лишь бы им предоставили кров".

    Он отметил, что после  возобновления режима прекращения огня село Талыш покинули 370 армян. 

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