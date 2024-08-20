СМИ: Исследование выявило небезопасность почти 90% армянских коньяков

Почти 90% армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, оказались небезопасными, в то же время почти половина продукции содержит невиноградные спирты.

Почти 90% армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, оказались небезопасными, в то же время почти половина продукции содержит невиноградные спирты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном исследовании международной ассоциации "Антиконтрафакт" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции РФ.

Уточняется, что для проведения исследования были приобретены 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Образцы приобретались в магазинах большинства российских федеральных торговых сетей и были переданы на анализ в независимую лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

"В 177 из них, то есть 89% - 9 из 10 образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения. А спирты виноградного происхождения - это именно то, что, собственно, и делает напиток коньяком. И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации", - говорится в исследовании.