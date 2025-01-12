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СМИ: Исполком партии Эрдогана обновится на 60% для участия в выборах

СМИ: Исполком партии Эрдогана обновится на 60% для участия в выборах Исполнительный комитет правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обновится на 60% для участия в следующих выборах.
В регионе
12 января 2025 г. 21:59
СМИ: Исполком партии Эрдогана обновится на 60% для участия в выборах

Исполнительный комитет правящей Партии справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обновится на 60% для участия в следующих выборах.

Как передает Report, об этом сообщила газета Türkiye.

Она отмечает, что Эрдоган уже начал собирать новую партийную команду к выборам президента и парламента, запланированным на 2028 год. После муниципальных выборов в марте 2024 года позиции ПСР заметно ухудшились, а недоработки в этой сфере признал сам Эрдоган, пообещавший заняться обновлением партии. На данный момент, как пишет Türkiye, на 70% обновлены руководящие команды ПСР в провинциях и на 60% в уездах.

Главные изменения коснутся исполкома. Его состав, как ожидается, будет обновлен на 60%. Окончательное решение на этот счет будет обнародовано на съезде ПСР в феврале. Эрдоган уже некоторое время ведет консультации относительно новых лиц в исполкоме и в целом в высшем руководстве партии. Ему также поступают списки кандидатов, среди них есть как новые лица, так и бывшие партийные функционеры. Ожидается, что в ПСР вступит большое число молодых политиков, в том числе женщин.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Türkiyənin hakim partiyasının İcraiyyə Komitəsi yenilənəcək

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