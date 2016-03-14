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    ​СМИ: Использованный для теракта в Анкаре автомобиль был угнан

    Машина марки BMW была угнана у пожилой женщины в провинции Шанлыурфа

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Автомобиль, который был подорван накануне в Анкаре, числился в угоне с 10 января, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ. 

    По данным Haberturk, машина марки BMW была угнана у пожилой женщины в провинции Шанлыурфа 10 января. В тот же день ее перегнали в Диярбакыр.

    13 марта в результате взрыва, прогремевшего в центре Анкары, погибли 34 человека, еще 125 получили ранения. По предварительным данным, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль недалеко от автобусной остановки.

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