СМИ: Иранский чиновник умер от коронавируса

Иранский чиновник, член Совета по определению целесообразности принимаемых решений Мохаммад Мир-Мохаммади, зараженный коронавирусом, скончался сегодня, передает Report со ссылкой на Tasnim.

Отметим, Совет по определению целесообразности принимаемых решений является совещательным органом при верховном лидере Ирана.

Ранее диагноз подтвержден еще у нескольких высокопоставленных иранских чиновников, в том числе Масуме Эбтекар, вице-президента по делам женщин и семьи.

Согласно последним данным, опубликованным накануне, с 19 февраля в Иране зафиксировано 978 случае заражения коронавирусом, из них 54 со смертельным исходом, 173 человека выздоровели.

В Иране потребовали у США снять санкции, которые мешают стране бороться с распространением коронавируса.