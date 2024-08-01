СМИ: Иранский военный советник погиб при авиаударе Израиля по Бейруту

Иранский военный советник Милад Бейди погиб при авиаударе Израиля по Бейруту 30 июля.

Иранский военный советник Милад Бейди погиб при авиаударе Израиля по Бейруту 30 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал SNN.

"Милад Бейди, один из военных советников Ирана, погиб при авиаударе сионистского режима по Бейруту", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает агентство Mehr, тело Бейди было опознано несколько часов назад. По информации агентства, он жил рядом с военным руководителем "Хезболлах" Фуадом Шокром.

Вечером 30 июля армия Израиля сообщила о нанесении удара по Бейруту и затем подтвердила, что в результате этой точечной операции был ликвидирован Шокр. По данным израильских военных, он являлся правой рукой лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и отвечал за стратегические вопросы в военной организации движения, включая ракетное вооружение.

По версии Израиля, Шокр несет ответственность за ракетный удар по расположенному на Голанских высотах населенному пункту Мадждаль-Шамс, где погибли 12 детей. Представители "Хезболлах" ранее отрицали свою причастность к этой атаке.