СМИ: Иранский военный советник погиб при авиаударе Израиля по Бейруту

Иранский военный советник Милад Бейди погиб при авиаударе Израиля по Бейруту 30 июля.
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"Милад Бейди, один из военных советников Ирана, погиб при авиаударе сионистского режима по Бейруту", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает агентство Mehr, тело Бейди было опознано несколько часов назад. По информации агентства, он жил рядом с военным руководителем "Хезболлах" Фуадом Шокром.
Вечером 30 июля армия Израиля сообщила о нанесении удара по Бейруту и затем подтвердила, что в результате этой точечной операции был ликвидирован Шокр. По данным израильских военных, он являлся правой рукой лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и отвечал за стратегические вопросы в военной организации движения, включая ракетное вооружение.
По версии Израиля, Шокр несет ответственность за ракетный удар по расположенному на Голанских высотах населенному пункту Мадждаль-Шамс, где погибли 12 детей. Представители "Хезболлах" ранее отрицали свою причастность к этой атаке.