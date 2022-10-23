СМИ: Иранские инструкторы прибыли в Беларусь для помощи РФ с дронами

В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые могли координировать запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине.
Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
Отмечается, что в селе Микуличи в Гомельской области была замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей Исламской революции, которые находятся под усиленной охраной.
По информации, именно они координировали запуск дронов по объектам инфраструктуры, расположенным в Киевской области, северных и западных регионах Украины.
СМИ: Иранские инструкторы прибыли в Беларусь для помощи РФ с дронамиСМИ: Иранские инструкторы прибыли в Беларусь для помощи РФ с дронами В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые могли координировать запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает Report, со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что в селе Микуличи в Гомельской обл
В регионе
23 октября 2022 г. 17:54
https://static.report.az/photo/9ee92c03-aa22-3c8b-a50c-55ca2eaafe8b.jpg
В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые могли координировать запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине.