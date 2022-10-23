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СМИ: Иранские инструкторы прибыли в Беларусь для помощи РФ с дронами

СМИ: Иранские инструкторы прибыли в Беларусь для помощи РФ с дронами В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые могли координировать запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине. Об этом сообщает Report, со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что в селе Микуличи в Гомельской обл
В регионе
23 октября 2022 г. 17:54
СМИ: Иранские инструкторы прибыли в Беларусь для помощи РФ с дронами

В Беларуси заметили иранских инструкторов, которые могли координировать запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в селе Микуличи в Гомельской области была замечена группа иранских инструкторов, офицеров Корпуса стражей Исламской революции, которые находятся под усиленной охраной.

По информации, именно они координировали запуск дронов по объектам инфраструктуры, расположенным в Киевской области, северных и западных регионах Украины.

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