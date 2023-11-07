СМИ: Иранская правозащитница Наргиз Мохаммади объявила голодовку в тюрьме

Иранская правозащитница Наргиз Мохаммади объявила голодовку в тюрьме.

Иранская правозащитница Наргиз Мохаммади объявила голодовку в тюрьме.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на родственников и близких заключенной.

По данным агентства, Мохаммади приняла решение о голодовке в знак протеста после того, как ей и другим заключенным запретили получать медицинскую помощь.

В заявлении кампании в поддержку Наргиз, которое есть в распоряжении AP, указано, что адвокат женщины в течение нескольких недель пытался добиться ее перевода в медицинское учреждение для осмотра сердца и легких. В сообщении также отмечается, что семья и близкие Мохаммади обеспокоены ее состоянием.