СМИ: Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана

Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана, что может быть шагом к возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике уже этой осенью.

Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана, что может быть шагом к возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике уже этой осенью.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, Иран снизил уровень обогащения доли ранее накопленных запасов обогащенного урана. Как утверждает газета, Тегеран предпринял такие действия в рамках усилий по возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике.

Представители американской администрации ранее сообщили Ирану, что готовы рассмотреть возможность возвращения в ближайшие месяцы к переговорам, которые фактически прекратились осенью 2022 года, если в течение лета Тегеран предпримет конкретные шаги по сокращению ядерной программы.

Издание отмечает, что Иран пока все равно сохраняет значительные запасы урана, обогащенного до уровня 60%, которых может быть достаточно для создания двух ядерных устройств.