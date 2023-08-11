СМИ: Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана

Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана, что может быть шагом к возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике уже этой осенью.
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По их информации, Иран снизил уровень обогащения доли ранее накопленных запасов обогащенного урана. Как утверждает газета, Тегеран предпринял такие действия в рамках усилий по возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике.
Представители американской администрации ранее сообщили Ирану, что готовы рассмотреть возможность возвращения в ближайшие месяцы к переговорам, которые фактически прекратились осенью 2022 года, если в течение лета Тегеран предпримет конкретные шаги по сокращению ядерной программы.
Издание отмечает, что Иран пока все равно сохраняет значительные запасы урана, обогащенного до уровня 60%, которых может быть достаточно для создания двух ядерных устройств.