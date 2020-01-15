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СМИ: Иран задержал автора видео с ударом по украинскому Boeing

​СМИ: Иран задержал автора видео с ударом по украинскому Boeing

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлён ракетный удар по украинскому Boeing в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает иранское агентство Fars.

Ранее иранские власти заявили об аресте нескольких человек в связи с авиакатастрофой.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

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