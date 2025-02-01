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СМИ: Иран скрывает ядерные разработки под видом космической программы

СМИ: Иран скрывает ядерные разработки под видом космической программы Секретное агентство Министерства обороны Ирана, отвечающее за ядерные разработки, действует на объектах космической программы страны.
В регионе
1 февраля 2025 г. 07:38
СМИ: Иран скрывает ядерные разработки под видом космической программы

Секретное агентство Министерства обороны Ирана, отвечающее за ядерные разработки, действует на объектах космической программы страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, такое утверждение содержится в докладе базирующегося в Париже Национального совета сопротивления Ирана (National Council of Resistance of Iran, NCRI).

"Данные, собранные за несколько месяцев, показывают, что Организация оборонных инноваций и исследований Ирана активизировала работу над созданием ядерных боеголовок на объектах в Шахруде и Семнане", - говорится в докладе NCRI. По его информации, эти объекты ранее считались связанными исключительно с космическими разработками.

В докладе также упоминается ракета-носитель Qaem-100, которую в сентябре 2024 года Тегеран использовал для запуска исследовательского спутника Chamran-1. В NCRI считают, что она способна нести ядерную боеголовку.

Второй объект, космодром в Семнане, используется для создания работающих на жидкостном двигателе ракет типа Simorgh, способных выводить тяжелые спутники на орбиту. Однако, считают в организации, их также можно адаптировать для доставки ядерных зарядов.

Между тем в середине января президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News заявил, что Тегеран не преследует цель создания ядерного оружия.

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