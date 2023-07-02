СМИ: Иран разместил на границе с Ираком баллистические ракеты

Иранское командование разместило баллистические ракеты на западе Ирана в провинции Керманшах, граничащей с Ираком.
Как передает
По данным со спутниковых снимков, в этом регионе располагаются три подземных объекта с не менее чем 140 хранилищами ракет. В частности, иранские военные установили здесь, в 150 км от Ирака, баллистические ракеты малой дальности "Киам-1". Кроме того, в одном из местных ущелий развернуты системы ПВО.
Подземные сооружения в месте под названием Пандж-Пеллех также могут использовать для хранения ракет типа "Фатех-110".