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СМИ: Иран разместил на границе с Ираком баллистические ракеты

СМИ: Иран разместил на границе с Ираком баллистические ракеты Иранское командование разместило баллистические ракеты на западе Ирана в провинции Керманшах, граничащей с Ираком.
В регионе
2 июля 2023 г. 15:10
СМИ: Иран разместил на границе с Ираком баллистические ракеты

Иранское командование разместило баллистические ракеты на западе Ирана в провинции Керманшах, граничащей с Ираком.

Как передает Report, об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на организацию Alma Research and Education Center, анализирующую угрозы северным границам Израиля.

По данным со спутниковых снимков, в этом регионе располагаются три подземных объекта с не менее чем 140 хранилищами ракет. В частности, иранские военные установили здесь, в 150 км от Ирака, баллистические ракеты малой дальности "Киам-1". Кроме того, в одном из местных ущелий развернуты системы ПВО.

Подземные сооружения в месте под названием Пандж-Пеллех также могут использовать для хранения ракет типа "Фатех-110".

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