СМИ: Иран против назначения спецпредставителя ООН по Афганистану

Иран выступает против назначения специального представителя ООН по Афганистану, поскольку это снизит влияние Тегерана в этой стране.

Иран выступает против назначения специального представителя ООН по Афганистану, поскольку это снизит влияние Тегерана в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Iran International со ссылкой на дипломатические источники, принимавшие участие в заседании ООН по Афганистану в столице Катара Дохе.

Так, правительство Ирана считает, что это приведет к расширению влияния США в Афганистане.

Отметим, что 18-19 февраля в Катаре под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прошла международная встреча специальных представителей стран, занимающихся вопросами Афганистана.