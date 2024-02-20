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СМИ: Иран против назначения спецпредставителя ООН по Афганистану

СМИ: Иран против назначения спецпредставителя ООН по Афганистану Иран выступает против назначения специального представителя ООН по Афганистану, поскольку это снизит влияние Тегерана в этой стране.
В регионе
20 февраля 2024 г. 03:42
СМИ: Иран против назначения спецпредставителя ООН по Афганистану

Иран выступает против назначения специального представителя ООН по Афганистану, поскольку это снизит влияние Тегерана в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Iran International со ссылкой на дипломатические источники, принимавшие участие в заседании ООН по Афганистану в столице Катара Дохе.

Так, правительство Ирана считает, что это приведет к расширению влияния США в Афганистане.

Отметим, что 18-19 февраля в Катаре под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прошла международная встреча специальных представителей стран, занимающихся вопросами Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İran BMT-nin Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsinin təyin edilməsinin əleyhinədir

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