СМИ: Иран принял меры на ядерных объектах в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Иран принял меры на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на новую резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран принял меры на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на новую резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

По информации издания, это меры приняты в ответ на "враждебные действия" трех европейских стран - Великобритании, Германии и Франции, которые внесли на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ проект резолюции.

В резолюции утверждается, что Иран недостаточно сотрудничает с МАГАТЭ, Тегеран в свою очередь считает данный документ политизированным и провоцирующим конфронтацию.