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СМИ: Иран принял меры на ядерных объектах в ответ на резолюцию МАГАТЭ

СМИ: Иран принял меры на ядерных объектах в ответ на резолюцию МАГАТЭ Иран принял меры на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на новую резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В регионе
13 июня 2024 г. 12:07
СМИ: Иран принял меры на ядерных объектах в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Иран принял меры на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на новую резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr.

По информации издания, это меры приняты в ответ на "враждебные действия" трех европейских стран - Великобритании, Германии и Франции, которые внесли на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ проект резолюции.

В резолюции утверждается, что Иран недостаточно сотрудничает с МАГАТЭ, Тегеран в свою очередь считает данный документ политизированным и провоцирующим конфронтацию.

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Версия на английском языке Iran takes action at nuclear sites in response to IAEA resolution

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