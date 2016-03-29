СМИ: Иран примет участие во встрече в Дохе

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Министр нефти Ирана Биджан Зангане примет участие в переговорах стран-добытчиков нефти в Дохе 17 апреля, однако договариваться о заморозке добычи страна не намерена.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть договорились о такой мере, как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе. Среди стран, выразивших такую готовность, - Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ.

Встреча нефтедобывающих стран в расширенном формате ожидается 17 апреля в Дохе (Катар).