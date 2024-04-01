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СМИ: Иран предупредил РФ о готовящемся теракте перед атакой в Crocus City Hall

СМИ: Иран предупредил РФ о готовящемся теракте перед атакой в Crocus City Hall Иранская сторона предупредила Россию о возможном крупном теракте на территории РФ накануне атаки на Crocus City Hall, в результате которой погибли 144 человека.
В регионе
1 апреля 2024 г. 13:58
СМИ: Иран предупредил РФ о готовящемся теракте перед атакой в Crocus City Hall

Иранская сторона предупредила Россию о возможном крупном теракте на территории РФ накануне атаки на Crocus City Hall, в результате которой погибли 144 человека.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

"За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте, полученной в ходе допросов арестованных в связи со взрывами в Иране", - сообщил один из источников.

В январе Министерство разведки Ирана сообщило об аресте 35 человек, причастных к взрывам 3 января в юго-восточном городе Кермане, в результате которых погибли почти 100 человек. 19 января министерство сообщило об аресте командира базирующегося в Афганистане отделения "Исламского государства" "Вилаят Хорасан".

Второй источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в сообщении Тегерана о готовящейся атаке не было конкретных подробностей относительно времени и точной цели.

"Им (членам группировки) было поручено подготовиться к масштабной операции в России... Один из террористов (арестованный в Иране) сообщил, что некоторые члены группировки уже выехали в Россию", - сообщил второй источник.

Другой источник, высокопоставленный сотрудник службы безопасности, заявил о том, что "поскольку Иран уже много лет является жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов".

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Версия на английском языке Iran alerted Russia to security threat before Moscow attack

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