СМИ: Иран перебросил в Ирак ракеты и беспилотники

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники.
Как передает Report, об этом сообщает кувейтская газета
Согласно источникам издания, переброшенные в Ирак ракеты Arash принадлежат сухопутным силам КСИР и представляют собой высокоточные управляемые ракеты малой дальности. Что касается беспилотников, то источники сообщают, что они были произведены в Иране, их разместили на особо охраняемых объектах в южных провинциях Ирака.
По данным СМИ, ракеты были размещены на объектах и в лагерях, принадлежащих иракским вооруженным группировкам, близким к Ирану.
Источники подчеркнули, что КСИР может в течение ближайших нескольких недель нанести ракетные и беспилотные удары по целям не только на территории Ирака, но и в некоторых других странах региона. Источники утверждают, что эти атаки могут произойти после ухода президента США Дональда Трампа со своего поста и прихода на его место Джо Байдена.