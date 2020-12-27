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СМИ: Иран перебросил в Ирак ракеты и беспилотники

СМИ: Иран перебросил в Ирак ракеты и беспилотники Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники.
В регионе
27 декабря 2020 г. 14:18
СМИ: Иран перебросил в Ирак ракеты и беспилотники

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники.

Как передает Report, об этом сообщает кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на иранские источники.

Согласно источникам издания, переброшенные в Ирак ракеты Arash принадлежат сухопутным силам КСИР и представляют собой высокоточные управляемые ракеты малой дальности. Что касается беспилотников, то источники сообщают, что они были произведены в Иране, их разместили на особо охраняемых объектах в южных провинциях Ирака.

По данным СМИ, ракеты были размещены на объектах и в лагерях, принадлежащих иракским вооруженным группировкам, близким к Ирану.

Источники подчеркнули, что КСИР может в течение ближайших нескольких недель нанести ракетные и беспилотные удары по целям не только на территории Ирака, но и в некоторых других странах региона. Источники утверждают, что эти атаки могут произойти после ухода президента США Дональда Трампа со своего поста и прихода на его место Джо Байдена.

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