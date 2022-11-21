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СМИ: Иран нанес удар по лагерю беженцев в Ираке

СМИ: Иран нанес удар по лагерю беженцев в Ираке Иранские ВС нанесли удары по лагерю беженцев и штабу оппозиционной Тегерану партии в Иракском Курдистане.
В регионе
21 ноября 2022 г. 03:48
СМИ: Иран нанес удар по лагерю беженцев в Ираке

Иранские ВС нанесли удары по лагерю беженцев и штабу оппозиционной Тегерану партии в Иракском Курдистане.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Shafaq.

"Удару подвергся штаб иранской курдской оппозиционной партии в городе Кёй-Санджак в окрестностях Эрбиля", - заявил местный источник агентству. Чем именно нанесли удары, пока не ясно. По данным источника канала al-Sumaria, удар нанесли тремя ракетами.

Еще одна иранская атака пришлась на лагерь беженцев в городе Бахирка к северу от Эрбиля, есть жертвы.

Сирены прозвучали в консульстве США в Эрбиле одновременно с ударами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKİV: "İran İraqdakı qaçqın düşərgəsinə zərbə endirib"

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