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После падения иранской ракеты в Хайфе пострадали два человека

После падения иранской ракеты в Хайфе пострадали два человека Иран начал ракетную атаку на Израиль.
В регионе
20 июня 2025 г. 17:18
После падения иранской ракеты в Хайфе пострадали два человека

В результате попадания иранской баллистической ракеты в Хайфе два человека получили ранения, в том числе подросток.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на экстренные службы.

"В больнице Magen David Adom сообщили, что 16-летний подросток находится в тяжелом состоянии, а 54-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Оба получили осколочные ранения", - сообщает издание.

17.05

Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Сирены звучат по всей стране. Многочисленные громкие взрывы слышны в районе Беэр-Шевы на юге страны, а также в Тель-Авиве и Иерусалиме.

16.39

Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.

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Версия на английском языке Two injured after Iranian missile strike in Haifa
Версия на азербайджанском языке İranın Hayfaya zərbəsi nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB - 2

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