После падения иранской ракеты в Хайфе пострадали два человека

В результате попадания иранской баллистической ракеты в Хайфе два человека получили ранения, в том числе подросток.
Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на экстренные службы.
"В больнице Magen David Adom сообщили, что 16-летний подросток находится в тяжелом состоянии, а 54-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Оба получили осколочные ранения", - сообщает издание.
17.05
Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
Сирены звучат по всей стране. Многочисленные громкие взрывы слышны в районе Беэр-Шевы на юге страны, а также в Тель-Авиве и Иерусалиме.
16.39
Иран начал ракетную атаку на Израиль.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.