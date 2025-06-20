После падения иранской ракеты в Хайфе пострадали два человека

Иран начал ракетную атаку на Израиль.

В результате попадания иранской баллистической ракеты в Хайфе два человека получили ранения, в том числе подросток.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на экстренные службы.

"В больнице Magen David Adom сообщили, что 16-летний подросток находится в тяжелом состоянии, а 54-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Оба получили осколочные ранения", - сообщает издание.

17.05

Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Сирены звучат по всей стране. Многочисленные громкие взрывы слышны в районе Беэр-Шевы на юге страны, а также в Тель-Авиве и Иерусалиме.

16.39

Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars.