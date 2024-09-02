СМИ: Иран может в ближайшее время передать баллистические ракеты России

Европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время поставит баллистические ракеты России, что может спровоцировать быструю реакцию союзников Украины.

Европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время поставит баллистические ракеты России, что может спровоцировать быструю реакцию союзников Украины.

Как передает Report , об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники отказались предоставить оценки относительно типа и объема поставок или точного графика, но один из чиновников отметил, что отгрузки могут начаться в течение нескольких дней. Баллистические ракеты обычно летят намного быстрее, чем крылатые ракеты или дроны, и могут нести большую полезную нагрузку.

"Иран уже предоставил России сотни дронов во время 2,5-летней войны против Украины. Однако потенциальная передача баллистических ракет будет означать тревожное развитие событий в конфликте", - отмечает агентство.

США и другие союзники по НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от такого шага и продолжают прилагать дипломатические усилия, чтобы предотвратить это.

Тем временем союзники Украины пытаются выполнить обещания, данные ранее в этом году, по усилению систем противовоздушной обороны страны, пострадавшей от войны. По данным Bloomberg, несколько союзников по НАТО еще не выполнили обязательства, подтвержденные на саммите альянса в Вашингтоне в июле.

Отмечается, что поставки баллистических ракет России, вероятно, приведут к дополнительным санкциям против Ирана, хотя их эффективность будет сомнительной с учетом уже существующих мер против Тегерана, включая ограничения на поставки дронов Москве.

Ожидается, что страны "Большой семерки" также публично осудят любые поставки и выразят свои опасения правительствам стран Ближнего Востока по дипломатическим каналам.