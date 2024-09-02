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СМИ: Иран может в ближайшее время передать баллистические ракеты России

СМИ: Иран может в ближайшее время передать баллистические ракеты России Европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время поставит баллистические ракеты России, что может спровоцировать быструю реакцию союзников Украины.
В регионе
2 сентября 2024 г. 22:24
СМИ: Иран может в ближайшее время передать баллистические ракеты России

Европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время поставит баллистические ракеты России, что может спровоцировать быструю реакцию союзников Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники отказались предоставить оценки относительно типа и объема поставок или точного графика, но один из чиновников отметил, что отгрузки могут начаться в течение нескольких дней. Баллистические ракеты обычно летят намного быстрее, чем крылатые ракеты или дроны, и могут нести большую полезную нагрузку.

"Иран уже предоставил России сотни дронов во время 2,5-летней войны против Украины. Однако потенциальная передача баллистических ракет будет означать тревожное развитие событий в конфликте", - отмечает агентство.

США и другие союзники по НАТО неоднократно предостерегали Тегеран от такого шага и продолжают прилагать дипломатические усилия, чтобы предотвратить это.

Тем временем союзники Украины пытаются выполнить обещания, данные ранее в этом году, по усилению систем противовоздушной обороны страны, пострадавшей от войны. По данным Bloomberg, несколько союзников по НАТО еще не выполнили обязательства, подтвержденные на саммите альянса в Вашингтоне в июле.

Отмечается, что поставки баллистических ракет России, вероятно, приведут к дополнительным санкциям против Ирана, хотя их эффективность будет сомнительной с учетом уже существующих мер против Тегерана, включая ограничения на поставки дронов Москве.

Ожидается, что страны "Большой семерки" также публично осудят любые поставки и выразят свои опасения правительствам стран Ближнего Востока по дипломатическим каналам.

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