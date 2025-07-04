СМИ: Иран использовал 25-30% своих ракет против Израиля

Иран при ударах по Израилю использовал 25-30% своих ракет.

Иран при ударах по Израилю использовал 25-30% своих ракет.

Как сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал "Свободный Иран", об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по координации Али Фазли.

По его словам, в Тегеране с 2006 года были готовы к массированной атаки со стороны Тель-Авива и Вашингтона.

"На данный момент использовано около 25–30 процентов имеющейся ракетной мощности Ирана. Мы еще не открыли ни один из ракетных городков, а в некоторых других публике были показаны лишь ограниченные части, в то время как значительная часть скрытой оборонной мощи страны находится в этих городах", - отметил Фазли.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня, который начал начало действовать 24 июня.