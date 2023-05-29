О нас

СМИ: Иран имеет прямой путь для отправки оружия и дронов в Россию

СМИ: Иран имеет прямой путь для отправки оружия и дронов в Россию Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, в том числе дроны типа Shahed, по Каспийскому морю, которое обеспечивает прямой путь между странами.
В регионе
29 мая 2023 г. 03:38
СМИ: Иран имеет прямой путь для отправки оружия и дронов в Россию

Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, в том числе дроны типа Shahed, по Каспийскому морю, которое обеспечивает прямой путь между странами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на CNN.

Эксперты отмечают, что по мере углубления сотрудничества между Москвой и Тегераном каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство закупило у Ирана для поддержки своей полномасштабной войны в Украине.

Согласно мониторинговым данным, суда в регионе все чаще становятся "темными", что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров, говорится в публикации.

В 2022 году данные Lloyd’s List Intelligence выявили сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Это произошло вскоре после того, как Киев и Вашингтон заявили, что прошлым летом Москва купила беспилотники у Тегерана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranın Rusiyaya silah və PUA göndərmək üçün birbaşa marşrutu var

Другие новости из категории

Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с Россией
Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с Россией
29 мая 2023 г. 02:50
Миллион беженцев в Турции будут возвращены в свою страну
Миллион беженцев в Турции будут возвращены в свою страну
29 мая 2023 г. 02:41
Эрдоган выступил с победной речью с балкона президентской резиденции
Эрдоган выступил с победной речью с балкона президентской резиденции
29 мая 2023 г. 02:23
Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции
Байден поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции
29 мая 2023 г. 01:17
Глава ЦИК Турции выступил по итогам второго тура президентских выборов
Глава ЦИК Турции выступил по итогам второго тура президентских выборов
29 мая 2023 г. 00:21
Пашинян: надеюсь на нормализацию отношений с Турцией
Пашинян: надеюсь на нормализацию отношений с Турцией
28 мая 2023 г. 23:47
Грузия намерена усилить партнерство с Турцией после победы Эрдогана
Грузия намерена усилить партнерство с Турцией после победы Эрдогана
28 мая 2023 г. 23:27
Эрдоган: я благодарен каждому, кто доверил нам нашу страну
Эрдоган: я благодарен каждому, кто доверил нам нашу страну
28 мая 2023 г. 21:39
Правящая партия: победителем станет вся Турция
Правящая партия: победителем станет вся Турция
28 мая 2023 г. 21:31
Турецкие министры прибыли в здание правящей партии в Стамбуле
ФотоТурецкие министры прибыли в здание правящей партии в Стамбуле
28 мая 2023 г. 20:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi