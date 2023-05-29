СМИ: Иран имеет прямой путь для отправки оружия и дронов в Россию

Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, в том числе дроны типа Shahed, по Каспийскому морю, которое обеспечивает прямой путь между странами.
Об этом
Эксперты отмечают, что по мере углубления сотрудничества между Москвой и Тегераном каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство закупило у Ирана для поддержки своей полномасштабной войны в Украине.
Согласно мониторинговым данным, суда в регионе все чаще становятся "темными", что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров, говорится в публикации.
В 2022 году данные Lloyd’s List Intelligence выявили сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Это произошло вскоре после того, как Киев и Вашингтон заявили, что прошлым летом Москва купила беспилотники у Тегерана.