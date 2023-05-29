СМИ: Иран имеет прямой путь для отправки оружия и дронов в Россию

Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, в том числе дроны типа Shahed, по Каспийскому морю, которое обеспечивает прямой путь между странами.

Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, в том числе дроны типа Shahed, по Каспийскому морю, которое обеспечивает прямой путь между странами.

Об этом Report сообщает со ссылкой на CNN.

Эксперты отмечают, что по мере углубления сотрудничества между Москвой и Тегераном каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство закупило у Ирана для поддержки своей полномасштабной войны в Украине.

Согласно мониторинговым данным, суда в регионе все чаще становятся "темными", что свидетельствует о растущем стремлении скрыть перемещение товаров, говорится в публикации.

В 2022 году данные Lloyd’s List Intelligence выявили сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Это произошло вскоре после того, как Киев и Вашингтон заявили, что прошлым летом Москва купила беспилотники у Тегерана.