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    ​СМИ: Иран и Пакистан проводят совместные учения в Персидском заливе

    Два корабля пакистанской военно-морской флотилии, участвующие в отработке совместных действий, находились в иранском порту Бендер-Аббас с 16 апреля

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/Т Иран и Пакистан проводят сегодня однодневные совместные военно-морские учения в Персидском заливе, в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство ИРНА.

    По информации, "совместные учения проводятся в рамках взаимодействия ВМС двух дружественных стран".

    Отетим, два корабля пакистанской военно-морской флотилии, участвующие в отработке совместных действий, находились в иранском порту Бендер-Аббас с 16 апреля.

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