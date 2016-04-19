​СМИ: Иран и Пакистан проводят совместные учения в Персидском заливе

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/Т Иран и Пакистан проводят сегодня однодневные совместные военно-морские учения в Персидском заливе, в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство ИРНА.

По информации, "совместные учения проводятся в рамках взаимодействия ВМС двух дружественных стран".

Отетим, два корабля пакистанской военно-морской флотилии, участвующие в отработке совместных действий, находились в иранском порту Бендер-Аббас с 16 апреля.