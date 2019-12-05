СМИ: Иран хранит часть своих ракет на территории Ирака

Иран доставил и складировал на территории Ирака определенное количество своих баллистических ракет.

Как передает Report об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Согласно информации, полученной изданием The New York Times от источников из разведслужб и Пентагона, ракеты находятся на территориях, которые контролируют и охраняют иракские ополченцы вблизи иранской границы.

CNN, ссылаясь на источники из тех же ведомств, сообщает, что американские разведчики и военные фиксировали перемещение из Ирана в Ирак баллистических ракет малой дальности.

Телеканал отмечает, что озабоченность США вызывает то, что ракеты теперь могут быть доставлены в районы, где они могут использоваться поддерживаемыми Ираном ополченцами против американских войск.