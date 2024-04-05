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СМИ: Иран готовит ответ Израилю, но хочет избежать широкой конфронтации

СМИ: Иран готовит ответ Израилю, но хочет избежать широкой конфронтации Иран готовит ответные меры на ракетный удар Израиля по консульству исламской республики в Сирии, но хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
В регионе
5 апреля 2024 г. 13:16
СМИ: Иран готовит ответ Израилю, но хочет избежать широкой конфронтации

Иран готовит ответные меры на ракетный удар Израиля по консульству исламской республики в Сирии, но хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам собеседников издания, несмотря на "жесткую риторику" Ирана, республика "тщательно продумает" свой ответ на нападение. Американские, израильские и западные чиновники считают, что удар по консульству в Дамаске, хотя и был "провокационным", не привел к массовым жертвам.

В свою очередь один из высокопоставленных представителей израильской службы безопасности отметил, что в Израиле не ожидают от Ирана "чрезмерной реакции", поскольку это была не первая атака, которую еврейское государство совершило в Сирии против Ирана и мятежных сил, связанных с ним.

По оценке неназванных чиновников, Иран может атаковать стратегические объекты Израиля беспилотниками или ракетами таким образом, чтобы не провоцировать власти страны.

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Версия на английском языке Media: Iran preparing response to Israel, seeks to avoid widespread confrontation

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