О нас

СМИ: Иран готов приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов

СМИ: Иран готов приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов Тегеран может на год приостановить обогащение урана, если США согласятся разблокировать замороженные активы республики и признают ее право на обогащение в мирных целях.
В регионе
28 мая 2025 г. 23:02
СМИ: Иран готов приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов

Тегеран может на год приостановить обогащение урана, если США согласятся разблокировать замороженные активы республики и признают ее право на обогащение в мирных целях.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские источники.

По мнению источников, две стороны смогут достичь "политического соглашения", если США примут условия Ирана. Отмечается, что вопрос еще не обсуждался с американской командой переговорщиков. По условиям такого соглашения, Иран на год прекратит обогащать уран. Часть обогащенных до высокого уровня запасов будет поставлена в другие страны или преобразована в топливо для мирных целей.

США, пишет Reuters, неоднократно заявляли, что новая сделка по ядерной программе Ирана должна предусматривать прекращение обогащения, которое якобы может осуществляться для создания ядерного оружия. Иран неоднократно заявлял, что не намерен создавать такое оружие.

Напомним, что представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы, посредником на которых выступает Оман. Глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди по итогам консультаций сообщил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса". Как заявил его иранский коллега Аббас Арагчи, Тегеран и Вашингтон надеются за одну-две встречи достичь положительных результатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi