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СМИ: Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана

СМИ: Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана.
В регионе
20 июня 2025 г. 17:25
СМИ: Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана

Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана.

Как сообщает Report, об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник агентству Reuters.

"Вариант полного отказа от обогащения ("нулевое обогащение"), несомненно, будет категорически отклонен, особенно сейчас, под ударами Израиля. Однако нам нужно услышать, в чем заключается инициатива Великобритании, Германии и Франции по ядерной проблеме", - сказал источник.

"Роль европейских держав стала более значимой, поскольку Тегеран не намерен вести переговоры с США", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İran uranın zənginləşdirilməsinə məhdudiyyətləri müzakirə etməyə hazırdır
Версия на английском языке Media: Iran ready to discuss uranium enrichment limits

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