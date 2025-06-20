СМИ: Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана

Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана.

Иран готов обсудить ограничения на обогащение урана.

Как сообщает Report, об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник агентству Reuters.

"Вариант полного отказа от обогащения ("нулевое обогащение"), несомненно, будет категорически отклонен, особенно сейчас, под ударами Израиля. Однако нам нужно услышать, в чем заключается инициатива Великобритании, Германии и Франции по ядерной проблеме", - сказал источник.

"Роль европейских держав стала более значимой, поскольку Тегеран не намерен вести переговоры с США", - добавил он.