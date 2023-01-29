СМИ: Иран подвергся воздушной атаке

СМИ сообщают о многочисленных случаях воздушных атак.

Иранские СМИ сообщают о многочисленных случаях воздушных атак.

Как передает Report со ссылкой на иранский сегмент социальных сетей, пользователи продолжают делиться многочисленными фото и видеозаписями взрывов в воздухе.

Так, записи публикуют жители Тегерана, Решта, Тебриза, Исфахана и других крупных иранских городов. На кадрах слышны звуки работы средств ПВО, воздушной сирены и уличной стрельбы.

Минобороны Ирана связало взрыв на принадлежащем ведомству заводе в Исфахане с "неудачной атакой беспилотника", однако пока не делало заявлений о событиях в других городах страны.

Издание "Аль-Арабия" со ссылкой на израильские СМИ сообщило, что "Израиль проводит операцию в глубине территории Ирана". Однако официальные лица страны не комментировали происходящие в Иране события.