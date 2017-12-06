СМИ-иностранным агентам запрещен вход в Госдуму России

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Госдума России приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, которые признаны минюстом иностранными агентами, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Проект постановления был подготовлен комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

В Госдуме отметили, что подобные меры станут ответом на действия властей США в отношении российских журналистов, в частности, на лишение RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента.

Предлагается "установить запрет на посещение Госдумы представителями средств массовой информации США, признанных иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента".

Кроме того, в постановлении содержится положение о том, что Госдума предлагает заксобраниям регионов в рамках своих полномочий принять аналогичные решения.