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    СМИ-иностранным агентам запрещен вход в Госдуму России

    Госдума приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, которые признаны Минюстом иностранными агентами

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Госдума России приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, которые признаны минюстом иностранными агентами, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Проект постановления был подготовлен комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

    В Госдуме отметили, что подобные меры станут ответом на действия властей США в отношении российских журналистов, в частности, на лишение RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента.

    Предлагается "установить запрет на посещение Госдумы представителями средств массовой информации США, признанных иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента".

    Кроме того, в постановлении содержится положение о том, что Госдума предлагает заксобраниям регионов в рамках своих полномочий принять аналогичные решения.

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