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СМИ: Инфраструктура Украины атакуется иранскими дронами при содействии Армении

СМИ: Инфраструктура Украины атакуется иранскими дронами при содействии Армении Дроны, которыми Россия атакует объекты энергетической инфраструктуры Украины, что также оставляет Молдову без электричества, ввозятся в РФ из Ирана при содействии Армении.
В регионе
5 апреля 2023 г. 12:58
СМИ: Инфраструктура Украины атакуется иранскими дронами при содействии Армении

Дроны, которыми Россия атакует объекты энергетической инфраструктуры Украины, что оставляет без света и тепла не только ее, но и Молдову, ввозятся в РФ из Ирана при содействии Армении.

Как передает Report со ссылкой на IPN, об этом говорится в сообщениях украинских СМИ.

Согласно Telegraf, США не раз предупреждали Армению о последствиях о ее тесных военных отношениях с Ираном и Россией. В частности, во время визита главы ЦРУ в Армению летом 2022 года, Армении дали знать, чем может закончиться такой военный союз, но проигнорировала это.

Армения активно помогает России обходить международные санкции, причем не только в импорте товаров гражданского назначения, отмечает Молдавская Timpul.md, добавив, что "Армения играет важную роль логистического центра и военно-технического снабжения Москвы". Помимо этого на фоне войны в Украине также наблюдается укрепление военного партнерства между Арменией и Россией.

"Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил в этом году в марте в Берлине приверженность Армении западным ценностям, некоторые действия и стратегическое позиционирование его страны скорее свидетельствуют о сближении с Россией, что может обернуться международными санкциями… Выход Ирана на арену конфликта в Украине в качестве союзника России не стал неожиданностью для общественного мнения, учитывая враждебность Тегерана к Западу и его ценностям. Удивляет, однако, близость Ирана к Армении с начала войны в Украине", - отмечает Timpul.md.

Что касается сотрудничества Армении с Ираном, то ранее в Армении неоднократно заявляли о желании расширить его. Помимо меморандума об энергетики, который был подписан 1 ноября, и резкого роста товарооборота в 2022-ом году (в 2022 году экспорт из Армении в Иран составил $111,2 млн – на 70% больше показателей предыдущего года; иранский импорт в Армению составил $599,7 млн – увеличение на 37%), наблюдается укрепление военного сотрудничества.

"30 октября 2022 года Минобороны Армении признало, что Иран поставлял ударные дроны, и в том же месяце иранцы безвозмездно передали армянам 600 ракет", - отмечают СМИ.

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