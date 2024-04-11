СМИ: Индия впервые назначит военного атташе в Армению

Индия направляет военных атташе в 10 новых стран. Также впервые будет назначен представитель по военной линии в Армении.

Индия направляет военных атташе в 10 новых стран. Также впервые будет назначен представитель по военной линии в Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство PTI.

По данным источников, акцент делается на государства, с которыми Индия развивает военно-техническое сотрудничество, в частности с Арменией. Между двумя странами достигнута договоренность о поставках пусковых установок Pinaka, зенитно-ракетного комплекса малой дальности Akash и других вооружений.

Назначение атташе в ряд стран осуществляется за счет "оптимизации" количества представителей армии, ВМС и ВВС в странах с крупными диппредставительствами, таких как Россия, Франция и Великобритания. Теперь Дели направляет 15-16 военных атташе в другие страны - некоторые из них впервые примут военных представителей Индии, в некоторых будет обновлен или укреплен имеющийся аппарат.

"Часть из них уже приступила к работе на новых должностях. На следующем этапе будут созданы 10 новых аппаратов военных атташе в различных странах, особый акцент делается на странах, в которые ведется экспорт вооружений", - заявил собеседник агентства.

Помимо Армении, новые военные представители также будут направлены в Джибути, Кот-д’Ивуар, Мозамбик, Польшу, Танзанию, Филиппины и в Эфиопию.

Основным регионом расширения присутствия при этом является Африка, где, как отмечает агентство, Индия пытается распространить свое влияние на фоне успешного продвижения Китаем собственных стратегических интересов на континенте. Индия рассчитывает поставлять африканским странами легкие боевые самолеты Tejas, установки Pinaka, ЗРК, Akash и сверхзвуковые крылатые ракеты российско-индийского производства Brahmos.

Нью-Дели в последнее время резко ограничил импорт вооружений и оборонной продукции и приобретает в других странах только самое необходимое. Власти добиваются того, чтобы все системы вооружений выпускались в Индии, в том числе в партнерстве с иностранными производителями, в рамках национальной программы "Делай в Индии".