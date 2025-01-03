О нас

СМИ: Германия в 2024 году нарастила импорт российского урана почти на 70%

СМИ: Германия в 2024 году нарастила импорт российского урана почти на 70% ФРГ нарастила импорт российского урана в 2024 году по сравнению с годом ранее почти на 70% до 68,6 тонны.
В регионе
3 января 2025 г. 21:11
СМИ: Германия в 2024 году нарастила импорт российского урана почти на 70%

ФРГ нарастила импорт российского урана в 2024 году по сравнению с годом ранее почти на 70% до 68,6 тонны.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на данные Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.

Отмечается, что уран был доставлен на завод по производству ядерного топлива фирмы Advanced Nuclear Fuels (ANF) в городе Линген (федеральная земля Нижняя Саксония). ANF является дочерним предприятием французской компании Framatome.

В федеральном Министерстве охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии подтвердили данные регионального ведомства.

"В настоящее время нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт урана для использования в мирных целях", - пояснили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Самолет Аэрофлота экстренно приземлился в Ташкенте
Самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился в Ташкенте
30 декабря 2024 г. 10:09
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
И.о. президента Южной Кореи почтил память жертв авиакатастрофы Jeju Air
30 декабря 2024 г. 10:00
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
Казахстанские спасатели эвакуировали 40 человек в Карагандинской области
28 декабря 2024 г. 09:50
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
Михаил Кавелавшили: Грузия поддерживает долгосрочный мир на Южном Кавказе
30 декабря 2024 г. 14:20
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
Пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау граждан Кыргызстана доставили в Бишкек
30 декабря 2024 г. 08:14
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя Грузинской мечты
Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя "Грузинской мечты"
28 декабря 2024 г. 05:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi