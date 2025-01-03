СМИ: Германия в 2024 году нарастила импорт российского урана почти на 70%

ФРГ нарастила импорт российского урана в 2024 году по сравнению с годом ранее почти на 70% до 68,6 тонны.

ФРГ нарастила импорт российского урана в 2024 году по сравнению с годом ранее почти на 70% до 68,6 тонны.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на данные Министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии.

Отмечается, что уран был доставлен на завод по производству ядерного топлива фирмы Advanced Nuclear Fuels (ANF) в городе Линген (федеральная земля Нижняя Саксония). ANF является дочерним предприятием французской компании Framatome.

В федеральном Министерстве охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии подтвердили данные регионального ведомства.

"В настоящее время нет эмбарго ЕС на импорт и экспорт урана для использования в мирных целях", - пояснили в ведомстве.