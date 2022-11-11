СМИ: Херсон уже в зоне действия украинской ствольной артиллерии

Известный украинский журналист Юрий Бутусов, который активно освещает события на фронте, пишет в своем телеграм-канале, что Херсон уже находится "в зоне действия украинской ствольной артиллерии".

Известный украинский журналист Юрий Бутусов, который активно освещает события на фронте, пишет в своем телеграм-канале, что Херсон уже находится "в зоне действия украинской ствольной артиллерии".

Как передает Report, по его данным, "украинские войска пытаются ворваться в Херсон на плечах отступающего врага". "По району переправ, где сосредотачиваются российские колонны, ведётся огонь", - утверждает Бутусов.

Ранее сообщения об обстреле переправ появились в различных прокремлевских и украинских телеграм-каналах.

"Оценить эффективность, точность и плотность поражения можно будет только после освобождения города, - добавляет Бутусов. - Однако сейчас есть возможность накрывать врага не только ракетами, но и снарядами артиллерии".