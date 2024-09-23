СМИ: Хакеры ГУР Украины совершили кибератаку на сайты двух банков России

"Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк" подверглись хакерской атаке. Взломы провели киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк" подверглись хакерской атаке. Взломы провели киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения.

При этом технические службы банков пока даже приблизительно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов.

"Эти акции не имеют определенного срока действия", - сообщили источники, отмечая, что российская финансовая система будет терпеть удары до тех пор, пока последний военнослужащий РФ не покинет территорию Украины.

Недавно киберспециалисты ГУР атаковали крупнейшие банки России, в частности, "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежную систему "СБП".