СМИ: Хакеры вывели из строя большую часть АЗС в Иране

В работе большей части АЗС в Иране произошел масштабный сбой в результате хакерской атаки группы Predatory Sparrow, имеющей отношение к Израилю.

В работе большей части АЗС в Иране произошел масштабный сбой в результате хакерской атаки группы Predatory Sparrow, имеющей отношение к Израилю.

Как сообщает Report, об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление группы.

Хакеры сообщают, что атака "вывела из строя большую часть бензоколонок по всему Ирану".

"Эта кибератака является ответом на агрессию Исламской Республики Иран и ее марионеточных сил в регионе", - цитирует издание заявление хакерской группы.

В свою очередь агентство Tasnim со ссылкой Министерство нефтяной промышленности Ирана сообщает, что система распределения топлива на заправочных станциях страны оказалась нарушенной в понедельник утром в связи с техническими неполадками.

"Сбой затронул заправочные станции по всей стране", - говорится в заявлении ведомства.

Аналогичный технический сбой произошел в Иране в 2021 году в результате кибератаки, которая привела к проблемам с работой АЗС в разных частях Ирана. Тогда Иран обвинил США и Израиль в кибератаке.