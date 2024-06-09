СМИ: Хакан Фидан представит Турцию на конференции по Украине в Швейцарии

Глава МИД Турции Хакан Фидан будет представлять Анкару на конференции по Украине в Швейцарии.

Глава МИД Турции Хакан Фидан будет представлять Анкару на конференции по Украине в Швейцарии.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

Власти Турции пока официально не сообщали, кто будет представлять страну на встрече.

На конференцию в Швейцарии глава турецкого МИД прибудет из Италии, где он будет сопровождать президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите "семерки" (G7). Он намечен на 13-15 июня.

Напомним, что в понедельник Х.Фидан отправится с визитом в Россию, где примет участие во встрече глав МИД БРИКС+ в Нижнем Новгороде.