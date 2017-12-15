СМИ: Грузинские и украинские спецслужбы ведут тайные переговоры об экстрадиции Саакашвили в Грузию

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Представители грузинских и украинских спецслужб провели в Минске секретные переговоры по вопросу экстрадиции экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

Как заявили телеканалу источники, с этой целью в Беларуси находится глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Вахтанг Гомелаури.

При этом телекомпания отмечает, что в СГБ отрицают проведение каких-либо переговоров с украинской стороной.

Между тем в оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) считают, что власти Грузии не хотят экстрадиции М. Саакашвили в Грузию, в связи с чем, возможно, и проводит переговоры с украинскими коллегами В. Гомелаури.

Председатель парламентской фракции "Национальное движение" Рома Гоциридзе заявил "Рустави-2", что "власти Грузии... конечно же, не хотят экстрадицию Михаила Саакашвили в Грузию".

По его мнению, "не исключено, что украинские власти оказывают большое давление на власти Грузии, которые растеряны, и поэтому не исключено, что они проводят переговоры".