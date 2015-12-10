​ СМИ: Группа ВТБ продает активы бизнесмена Тельмана Исмаилова

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Группа ВТБ Андрея Костина получила в собственность и выставила на продажу активы группы АСТ Тельмана Исмаилова. Как сообщает Report, об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

По их словам, речь идет о ресторане «Прага» и бизнес-центре «Тропикано». Это имущество, а также комплекс зданий в Восточном Измайлово, было заложено по кредиту в Банке Москвы, входящем в группу ВТБ.

В ВТБ Forbes отказались комментировать продажу активов Исмаилова.

Ранее сообщалось, что Тельман Исмаилов подал заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Московской области.