​ СМИ: Группа ВТБ продает активы бизнесмена Тельмана Исмаилова

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Группа ВТБ Андрея Костина получила в собственность и выставила на продажу активы группы АСТ Тельмана Исмаилова. Как сообщает Report, об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.
По их словам, речь идет о ресторане «Прага» и бизнес-центре «Тропикано». Это имущество, а также комплекс зданий в Восточном Измайлово, было заложено по кредиту в Банке Москвы, входящем в группу ВТБ.
В ВТБ Forbes отказались комментировать продажу активов Исмаилова.
Ранее сообщалось, что Тельман Исмаилов подал заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Московской области.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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