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СМИ: Граждан СНГ заставляют собирать иранские беспилотники "Шахед-136" в РФ

СМИ: Граждан СНГ заставляют собирать иранские беспилотники "Шахед-136" в РФ Граждан стран СНГ, в том числе Азербайджана, обманным путем привлекают к работе на секретном заводе по нелегальному производству иранских беспилотников на территории Татарстана (РФ).
В регионе
24 января 2025 г. 22:02
СМИ: Граждан СНГ заставляют собирать иранские беспилотники Шахед-136 в РФ

Граждан стран СНГ, в том числе Азербайджана, обманным путем привлекают к работе на секретном заводе по нелегальному производству иранских беспилотников на территории Татарстана (РФ).

Как передает Report, об этом говорится в материале телеканала Baku TV.

Согласно информации, в сети активно распространяются рекламные объявления о программе "Алабуга Старт", которая предусматривает трудоустройство граждан из стран СНГ, но не России, на территории особой экономической зоны высокотехнологичного производства в Республике Татарстан (РФ).

"Яркий, привлекательный сайт, обещания карьерного роста и интересная работа. Все хорошо, но люди в надежде на перспективный заработок устраиваются туда на работу, переезжают в эту зону, и в итоге привлекаются не к тому, что указано в объявлении", - говорится в материале.

Подробнее в видео:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKİV: MDB vətəndaşları Rusiyada İranın “Şahed-136” PUA-larını yığmağa məcbur edilirlər

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