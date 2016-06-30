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    Госсекретарь США посетит Грузию на следующей неделе

    Посол: Госсекретарь США обсудит с руководителями Грузии широкий круг вопросов сотрудничества двух стран

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри 6 июля совершит визит в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом  заявил  посол Грузии в США Арчил Гегешидзе в интервью тбилисской телекомпании "Рустави-2".

    Он отметил, что Керри обсудит с руководителями Грузии "широкий круг вопросов сотрудничества двух стран". "Будут рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах экономики, безопасности, обороны, углубления отношений в политической сфере".

    В январе 2009 года в Вашингтоне была подписана Хартия стратегического партнерства между Грузией и США. Документ предусматривает сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, гуманитарной области. Ежегодно в США и в Грузии проходят заседания рабочих групп и пленарные сессии по вопросам реализации положений этого документа.

    Очередное заседание пройдет в Тбилиси 6 июля с участием Джона Керри и премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

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