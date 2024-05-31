СМИ: Главарь FETÖ Гюлен мог быть похищен из своего особняка в США

Главарь организации FETÖ, признанной в Турции террористической, проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен мог быть похищен или перевезен из своего особняка в штате Пенсильвания в другое место.

Главарь организации FETÖ, признанной в Турции террористической, проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен мог быть похищен или перевезен из своего особняка в штате Пенсильвания в другое место.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал CNN Turk.

Каких-либо подтверждений информации, прозвучавшей в эфире канала вечером 30 мая, пока нет. Власти Турции обвиняют Гюлена в организации попытки переворота 15 июля 2016 года и других антиправительственных действиях.

В эфире телеканала руководитель анкарского представительства газеты Hurriyet Ханде Фырат заявила о том, что изначально о похищении Гюлена в видео, распространенном в соцсетях, утверждал его племянник. Затем всплыло некое письмо, в котором описывается борьба за власть в организации, которую возглавляет 83-летний и страдающий несколькими серьезными недугами Гюлен. В нем утверждается, что он, вероятно, будучи под гипнозом был похищен представителями верхушки организации в апреле, перевезен в новое место, доступ к нему имеет только ограниченный круг лиц, а информация просочилась сейчас, так как в июне традиционно производятся внутренние назначения в FETÖ.

Участники программы CNN Turk, среди которых эксперты в вопросах безопасности и представители СМИ, обратили внимание на тот факт, что ежегодный оборот средств FETÖ, которая действует более чем в 100 странах, составляет порядка 200 млрд долларов.