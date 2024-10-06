СМИ: Глава спецназа КСИР не выходит на связь с 27 сентября

Командир сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Исмаил Каани не выходит на связь с момента удара Израиля по Бейруту 27 сентября, в результате которого погиб лидер ливанского

Командир сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-майор Исмаил Каани не выходит на связь с момента удара Израиля по Бейруту 27 сентября, в результате которого погиб лидер ливанского радикального движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

Как передает Report, с таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Других подробностей оно не приводит. Иранские власти ранее заявили о гибели заместителя командующего КСИР генерала Аббаса Нилфорушана, который находился вместе с Насруллой в Бейруте. Информация о присутствии Каани в одном здании с генсеком "Хезболлах" и Нилфорушаном не поступала.