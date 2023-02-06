СМИ: глава РПЦ был агентом КГБ в Швейцарии

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл мог в 1970-х годах шпионить в пользу Советского Союза в Женеве, где он был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей.

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл мог в 1970-х годах шпионить в пользу Советского Союза в Женеве, где он был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей.

Как передает Report , об этом пишет швейцарское издание SonntagsZeitung .

По его информации, рассекреченные архивы свидетельствуют о том, что Кирилл работал на КГБ и был разведчиком. Он занимался шпионажем, когда находился в Женеве. Там его главной задачей было влиять на Всемирный совет церквей, в котором тогда находилось много советских агентов.

В РПЦ отказалась как-либо комментировать такую информацию в СМИ. При этом в посольстве России в Швейцарии назвали публикацию "примером русофобии" и отвергли все обвинения в адрес патриарха Кирилла.