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СМИ: глава РПЦ был агентом КГБ в Швейцарии

СМИ: глава РПЦ был агентом КГБ в Швейцарии Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл мог в 1970-х годах шпионить в пользу Советского Союза в Женеве, где он был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей.
В регионе
6 февраля 2023 г. 03:42
СМИ: глава РПЦ был агентом КГБ в Швейцарии

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл мог в 1970-х годах шпионить в пользу Советского Союза в Женеве, где он был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей.

Как передает Report, об этом пишет швейцарское издание SonntagsZeitung.

По его информации, рассекреченные архивы свидетельствуют о том, что Кирилл работал на КГБ и был разведчиком. Он занимался шпионажем, когда находился в Женеве. Там его главной задачей было влиять на Всемирный совет церквей, в котором тогда находилось много советских агентов.

В РПЦ отказалась как-либо комментировать такую информацию в СМИ. При этом в посольстве России в Швейцарии назвали публикацию "примером русофобии" и отвергли все обвинения в адрес патриарха Кирилла.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Rus Pravoslav Kilsəsinin patriarxı DTK agenti olub”

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