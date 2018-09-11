СМИ: Глава минздрава Армении назначил консультантами близких себе людей

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян назначил консультантами близких себе людей.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

Как отмечает газета, Арсен Торосян принял очередное примечательное решение, которое назвал "поворотной реформой, ломающей стереотипы", назначив себе консультантов, которые будут помогать минздраву Армении в деле разработки отраслевой политики из своего ближнего окружения.

"А на вопрос нашей газеты, по какому принципу были избраны новые люди, из минздрава ответили: "Учитывался лишь профессионализм". Это можно назвать лишь пощечиной профессии врача и уничтожением ценностей", - пишет издание.

Указом президента Армении Армена Саркисяна от 12 мая, Арсен Торосян был назначен министром здравоохранения.