Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об отставке

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова экстренно вызвали в администрацию президента, где ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника, передает Report со ссылкой на РБК.

"Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца", - рассказал источник в окружении главы региона.

"Абдулатипова спросили, есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет", - добавил источник.

Отмечается, что Рамазан Абдулатипов 27 сентября написал заявление "по собственному желанию".

Рамазан Абдулатипов в интервью "Говорит Москва" подтвердил эту информацию. По его словам, основной причиной такого решения стал возраст – в этом году ему исполняется 71 год.