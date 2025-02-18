СМИ: Франция проведет второй экстренный саммит по Украине с большим количеством стран

Во Франции планируют организовать вторую экстренную встречу по обсуждению Украины и европейской безопасности.

Во Франции планируют организовать вторую экстренную встречу по обсуждению Украины и европейской безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, она будет проведена уже в среду, 19 февраля.

Два дипломатических источника рассказали журналистам, что на новую встречу приглашены больше европейских стран и Канада, которая является союзником по НАТО.

По их словам, приглашения получили Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Кроме того, в агентстве добавили, что некоторые страны могут принять участие в видеоконференции.

Напомним, что 15 февраля стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию в Европе после последних заявлений администрации президента США Дональда Трампа.