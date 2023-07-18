СМИ: ЕС согласовал запрет на поставки в Беларусь запчастей для военной техники

Страны Евросоюза "предварительно согласовали запрет на поставки в Беларусь запчастей для военной техники", в частности для авиации.
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"Точный список станет зеркальным отражением списка запчастей, поставки которых запрещены в Россию, что делается в попытке блокировать возможные нелегальные поставки в нее военных компонентов", - отмечает издание.
Politico сообщило, что эта договоренность является частью нового пакета санкций ЕС против Беларуси, который должен сделать ограничения в отношении Минска равнозначными рестрикциям против Москвы.