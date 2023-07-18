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СМИ: ЕС согласовал запрет на поставки в Беларусь запчастей для военной техники

СМИ: ЕС согласовал запрет на поставки в Беларусь запчастей для военной техники Страны Евросоюза "предварительно согласовали запрет на поставки в Беларусь запчастей для военной техники", в частности для авиации.
В регионе
18 июля 2023 г. 22:16
СМИ: ЕС согласовал запрет на поставки в Беларусь запчастей для военной техники

Страны Евросоюза "предварительно согласовали запрет на поставки в Беларусь запчастей для военной техники", в частности для авиации.

Как передает Report, об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на свои дипломатические источники.

"Точный список станет зеркальным отражением списка запчастей, поставки которых запрещены в Россию, что делается в попытке блокировать возможные нелегальные поставки в нее военных компонентов", - отмечает издание.

Politico сообщило, что эта договоренность является частью нового пакета санкций ЕС против Беларуси, который должен сделать ограничения в отношении Минска равнозначными рестрикциям против Москвы.

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Версия на азербайджанском языке Politico: Aİ Belarusa hərbi texnika ehtiyat hissələrinin tədarükünün yasaqlanması məsələsini razılaşdırıb

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